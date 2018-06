Met kraan tegen brug: R4 bijna 2 uur afgesloten 27 juni 2018

Een kraanwagen is gisterenmiddag rond 11.30 uur tegen de brug aan het op - en afrittencomplex van de R4 in Vinderhoute gebotst. Het ongeval veroorzaakte tot 16 uur heel wat hinder, omdat de brug en de R4 in beide richtingen moest afgesloten worden voor een stabiliteitsonderzoek.





Gesneuvelde voorruit

De chauffeur van de vrachtwagen was vergeten om zijn kraan neer te laten, waardoor die met een harde smak tegen de brug over de Ringvaart botste. De gevolgen waren dan ook heel zwaar. Door de botsing brak de kraan gedeeltelijk af en versperde die de oprit. Ook een truck van een Turkse chauffeur raakte beschadigd. De voorruit sneuvelde door vermoedelijk een brokstuk. Beide bestuurders bleven gelukkig ongedeerd.





Maar de brug kreeg het dus wel zwaar te verduren. Preventief liet de politie vanaf 14.30 uur de R4 in beide richtingen afsluiten en mocht er geen verkeer over de brug passeren. Ondertussen onderzochten specialisten of de stabiliteit van de brug nog in orde was en of er verdere herstellingen nodig waren. Uiteindelijk werd de rijbaan rond 16.20 uur vrijgegeven door de politie en was er geen gevaar. Het incident en de preventieve maatregelen veroorzaakten verkeershinder in beide richtingen van de R4. Het is niet de eerste keer dat er een vrachtwagen tegen de brug rijdt.





(JEW)