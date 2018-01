Lokale partij wordt 'Project' 02u44 0 Lovendegem Met de fusiegemeente Lievegem in zicht vormt de lokale partij Project Lovendegem&Vinderhoute zich om tot 'Project'.

De partij is geen voorstander van de fusie en mijdt de naam 'Lievegem'. Men kiest voor de baseline 'Vlaams en vernieuwend voor Lovendegem, Waarschoot & Zomergem'. De partij heeft met Geert Neirynck (ex-Vlaams Belang) een gemeenteraadslid in Lovendegem en wil ook in de fusiegemeente een politieke rol spelen. Project Lovendegem&Vinderhoute is actief sinds 2015.





"Wij kozen er voor om te kiezen voor de lokale belangen. Weg van de nationale politiek, maar wel met een duidelijke inhoud: Vlaams en vernieuwend", zegt Neirynck. "De noodzaak aan zo een partij werd de voorbije maanden duidelijk. De hele fusiediscussie heeft weinig met het belang van onze inwoners te maken. Met een minimaal parcours aan inspraak is de beslissing gevallen. Het is de burger die moet luisteren naar CD&V en Open Vld in plaats van andersom. Om die reden hebben wij beslist om Project L&V op te doeken. Wij kiezen voor een nieuw verhaal met de naam 'Project', maar nog steeds met dezelfde bedoeling. Met Project willen wij de zaak letterlijk omkeren en een duidelijke stem geven aan de bedenkingen die leven bij de bevolking. Op alle vlakken zijn er immers vragen. Wij willen een beweging zijn van burgers die ongebonden de politiek op haar kop wil zetten." (GRG)