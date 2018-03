Lezing rond gezonde voeding 20 maart 2018

02u49 0

Gezinsbond Lovendegem organiseert op dinsdag 20 maart de lezing 'Platte kaas met radijsjes of quinoa en gojibessen?'. Christophe Matthys is de gastspreker tijdens de avond over gezonde voeding en alle fabeltjes die er rond verteld worden. Om 20 uur in de grote raadzaal van het OCMW Lovendegem, Kasteeldreef 72. Prijs: 2 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden. Inschrijven: www.gezinsbondlovendegem.be. (JSA)