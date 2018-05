Laat je fiets registreren 09 mei 2018

Tijdens de wekelijkse marktdag van vrijdag 11 mei in Lovendegem kunnen inwoners tussen 9 en 12.15 uur hun fiets laten registreren. Je rijksregisternummer wordt op het fietskader gekleefd met een niet-verwijderbare vinylklever. Zo weet de politie meteen dat het om jouw fiets gaat, wanneer die gestolen en teruggevonden zou worden. Wie zijn of haar fiets wil laten registreren, moet wel zijn identiteitskaart meebrengen. Fietsregistratie kan ook na afspraak op 09/370.70.24 of magazijn@lovendegem.be. (JSA)