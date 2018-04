Kinderen op straat voor nieuwe school VERGUNNING AL 1.000 DAGEN OP ZAK BOUW KAN NIET STARTEN JOERI SEYMORTIER

19 april 2018

02u52 0 Lovendegem De kinderen en ouders van de gemeentelijke basisschool Vinderhoute zijn gisteren in een proteststoet door de straten van het dorp getrokken. Ze willen schot in de zaak van de nieuwbouw, maar die wordt nu al jaren door één buur tegengehouden. "Het geduld is op: wij willen een nieuwe school!", klonk het.

De gemeenteschool heeft intussen al duizend dagen een bouwvergunning en de nodige subsidies om een nieuwe school te bouwen in Vinderhoute. Maar de gerechtelijke procedures van de buurman uit het herenhuis naast de school, houdt het hele dossier tegen. Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kregen de gemeente Lovendegem en de school gelijk over de volledige lijn. Maar de buur is nu een nieuwe procedure gestart bij het vredegerecht. Ook als hij daar geen gelijk krijgt, kan hij nog in beroep gaan. En zo kan hij het bouwdossier gigantisch blijven vertragen.





"Ons geduld en dat van onze kinderen is op", zegt papa Koenraad Depauw, die twee kinderen op school heeft zitten. "Eigenlijk konden we duizend dagen geleden al starten met de bouw, maar er is nog geen steen verlegd. Eind jaren tachtig werden op de speelplaats 'tijdelijk' houten chalets gebouwd. Mijn kinderen krijgen daar nu nog altijd les. In de zomer is het er snikheet en 's winters is het niet warm te krijgen. De school heeft geld en de school heeft een bouwvergunning. Maar één buur houdt alles tegen. We zijn bang dat hij de procedure zo lang zal rekken, tot de vergunning vervalt. Tegen dan is Vinderhoute een deel van het veel grotere Lievegem. Zullen ze een nieuwe school in het kleine Vinderhoute dan nog wel belangrijk vinden? Stop de procedures! Wij willen nu beginnen bouwen!"





De buurman van de andere kant, Erik Van Hoorebeke, kwam de kinderen steunen. "Ik begrijp echt niet dat één buur een volledig dorp kan gijzelen", zegt de man. "Ik ben zelfs ziek als er geen school is. Ik heb die kinderen in mijn buurt echt nodig. Dit dossier moet vooruit. Waar zitten de ministers eigenlijk om dit te deblokkeren?"





Vergunning tot eind mei 2019

Burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V) kwam gisteren een kijkje nemen, maar hield zich bewust op de achtergrond om de sereniteit in het dossier te behouden. "De bouwvergunning loopt nog tot eind mei volgend jaar, dus er is nog hoop. Natuurlijk wil ik ook dat er hier een nieuwe school komt voor de 120 leerlingen. Maar we leven in een rechtsstaat, dus iedereen mag tegen zoiets procederen. Ik blijf hopen op een snelle oplossing, maar als gemeente kunnen we niet veel meer doen", zegt de burgemeester nog.





De poort van de procederende buur bleef gisteren potdicht.