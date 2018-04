Kevertjesklas wint wedstrijd Bednet 24 april 2018

De kevertjesklas van de afdeling Eeksken van de gemeentelijke basisschool Lovendegem heeft een feestje gebouwd, omdat ze de hoofdprijs van de wedstrijd van Bednet gewonnen hebben. "We zijn de winnaar van de fotowedstrijd in de categorie van de kleuters", zegt directeur Lode Wytynck trots. "Als prijs komt een poppentheater naar school, krijgen de kinderen een nieuwe pyjama en zijn er Bednetpoezen voor de hele klas. We hebben al kleuters gehad die van Bednet gebruik moesten maken. We schonken Bednet ook al een geldbedrag van onze winterhappening op school." (JSA)