Kerkstraat houdt eerste Centrum Braderij Joeri Seymortier

05 september 2018

09u48 0 Lovendegem Op vrijdag 7 september vindt in de Kerkstraat in Lovendegem voor de eerste keer de Centrum Braderij plaats.

Het idee komt van de werkgroep Dorpskern Lovendegem, en is bedoeld om leven te brengen in de dorpskern, en de lokale handelaars en verenigingen de mogelijkheid te geven om hun producten aan het brede publiek te tonen. “Er is gezorgd voor een fijn evenwicht in het aanbod”, zegt Kurt Bockaert. “Je kan er koopjes doen met grote kortingen, er worden gadgets uitgedeeld en er zijn leuke wedstrijden. Verder ook ambachtelijke standen, authentieke producten uit binnen- en buitenland, en bioproducten. Er staan drank- en eetstandjes, springkastelen, een rodeostier, er zijn optredens, en zelfs een 3D-ervaring.”