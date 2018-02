Kerken blijven open 15 februari 2018

02u48 0

Beide kerken in Lovendegem blijven open. Dat is een gevolg van het Kerkenbeleidsplan dat de gemeente heeft goedgekeurd. De Sint-Martinuskerk in Lovendegem is aangeduid als kerk voor erediensten, de Sint-Bavokerk van Vinderhoute kreegt een meervoudige bestemming. "Deze kerk leent zich beter voor multifunctioneel gebruik, bijvoorbeeld om er concerten te organiseren", zegt burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V). "De kerk is ook beschermd en krijgt vooral tijdens de zomermaanden al heel wat bezoekers over de vloer."





(GRG)