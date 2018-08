Kandidaten gebundeld per gemeente OPEN VLD BIEDT WEERWERK TEGEN STEMMENKANONNEN VAN CD&V JOERI SEYMORTIER

25 augustus 2018

02u41 0 Lovendegem Open Vld heeft zijn volledige lijst klaar voor de verkiezingen van de nieuwe fusiegemeente Lievegem. In Waarschoot en Lovendegem zit Open Vld vandaag in het bestuur, en ook in Lievegem willen de liberalen meebesturen. Na de toppers bovenaan, worden de andere kandidaten per gemeente gebundeld.

Gerrit Van Brabandt (66), vandaag schepen van Cultuur en Milieu in Lovendegem, was tot voor kort huisarts en gaat nu voluit voor de politiek. Hij wordt de lijsttrekker en de liberalen laten er geen twijfel over bestaan: Van Brabandt is ook kandidaat-burgemeester. Op twee staat Viviane Verbiest, vandaag OCMW-raadslid in Waarschoot. Dierenarts Guy De Neve uit Zomergem staat op de derde plaats. Hij was eerder al twaalf jaar schepen in Zomergem, maar zijn partij zit daar nu wel in de oppositie.





Plaats vier is voor partijvoorzitter Wendy Verspeelt uit Zomergem. Vijf is nieuwkomer en jonge kandidaat Rein De Vries (22) uit Waarschoot. Zes en zeven gaan weer naar twee bekende gezichten en huidige schepenen: Vincent Laroy uit Lovendegem en Nik Braeckman uit Waarschoot.





Vanaf plaats acht kiest Open Vld er voor om de kandidaten te bundelen per (huidige) gemeente. Op die manier hoopt de partij dat de inwoners van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem vooral de bekende gezichten uit hun dorp zullen vinden en steunen. Eerst komt Lovendegem aan de beurt met nieuwkomer Dagmar Nevejans, Stephanie Vanden Berghe, William Colombeen uit Vinderhoute , kok Rika Blansaer, Marquita De Fruyt, de nieuwkomers Evelien Dedapper en Christophe Soens, en op plaats 15 huidig gemeenteraadslid Dirk Van Renterghem.





Oma

De kandidaten voor Zomergem staan in de top van kolom twee op de kieslijst. Plaats 16 tot en met 19 zijn voorbehouden voor debutanten en jongerenkandidaten met Jeroen Rombaut, Annelies Van Wiemeersch, Matthieu Rammant en Desiree Maryns. Op 20 staat postbode Johan De Ronne. 21 en 22 zijn twee bekenden uit de gemeenteraad: Christophe Huysman en Vera Roesbeke.





Het laatste blok op de lijst gaat naar Waarschoot, met vanaf plaats 23 Tom De Clercq, Jonas Berth, advocaat Veerle Schautteet, en op plaats 26 staat Christiane Laureyns, de oma van Rein De Vries die op vijf staat. Petra Goossens staat op 27 en lijstduwers zijn gemeenteraadslid Ann Boterdaele en schepen Freddy Haegeman onderaan.





CD&V en Open Vld hebben de fusie van Lievegem samen voorbereid. Of de twee na 14 oktober een bestuursmeerderheid vormen, wil niemand zeggen. "Als niemand de absolute meerderheid haalt, lijkt dat een logische samenwerking", klinkt het in de wandelgangen.