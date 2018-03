Jong, onbekend en... misschien burgemeester 23-JARIGE BOVENAAN BIJ N-VA LIEVEGEM JOERI SEYMORTIER

02u25 0 Lovendegem N-VA Lievegem schuift een verrassende lijsttrekker naar voor. Maikel Parmentier is amper 23 jaar, maar jaagt in oktober op de stemmen in Lovendegem, Zomergem en Waarschoot. Als lijsttrekker is hij kandidaat-burgemeester. "Ook al besef ik dat dit zeer moeilijk wordt", zegt hij.

N-VA Lievegem verrast met de keuze van zijn lijsttrekker. Geen zetelende mandataris, maar wel een groentje in de politiek mag helemaal bovenaan staan. Maikel Parmentier woont in Lovendegem, studeert Oost-Europese Talen en Culturen, en is amper 23 jaar. Zes jaar geleden woonde hij nog in Evergem en ook daar stond hij toen op de lijst van N-VA. In Lovendegem heeft hij nog geen politiek mandaat, maar in het sociaal leven is hij wel gekend. Hij werkt in het weekend in De Mouterij in Waarschoot en speelt daar ook voetbal bij caféploeg De Metro.





Vrouwen

"Ik werk bij N-VA al langer achter de schermen, maar als lijsttrekker voor Lievegem krijg ik nu een hoofdrol", beseft Maikel Parmentier. "Ons doel is om N-VA in de meerderheid te krijgen. Verjonging en verandering is echt nodig in de politiek. En hoe kan je dat beter in de verf zetten dan met een lijsttrekker van 23 jaar? In West-Vlaanderen werd zes jaar geleden een kerel van 23 verkozen tot burgemeester, en hij heeft dat goed gedaan. Ik geloof dat ik de capaciteiten heb, om samen met mijn ploeg verantwoordelijkheden op te nemen. N-VA heeft in Zomergem, Lovendegem en Waarschoot jammer genoeg niet echt veel 'gezichten' meer. Maar we werken echt aan een sterke lijst. We zoeken nog enkele vrouwen, en dan komen we met de namen naar buiten."





N-VA zit vandaag in elk van de drie gemeenten in de oppositie. CD&V staat overal het sterkst, en in de aanloop naar de fusie flirten zij het meest met Open Vld. "Toch kan N-VA ook een cruciale rol spelen", zegt Parmentier. "Net daarom telt elke stem en moeten we een zo goed mogelijk resultaat neerzetten. Hoe meer stemmen, hoe sterker we aan de onderhandelingstafel kunnen gaan zitten. In Evergem dacht N-VA zes jaar geleden ook dat het onmogelijk was om de CD&V aan de kant te schuiven, en toch is N-VA daar de grootste partij geworden. Waarom zou dat dan in Lievegem niet kunnen? Het wordt zeker niet gemakkelijk, want CD&V heeft in de drie gemeenten een pak bekende gezichten. Maar we willen vol ambitie vechten voor ons plaatsje."





Organisatie

Wat moet er volgens de jonge nieuwkomer veranderen in Lievegem? "Het eerste grote werk zal zijn om in de nieuwe fusiegemeente alles organisatorisch goed op poten te krijgen. De volgende legislatuur wordt die van de opbouw. De echte veranderingen zullen dan voor de legislatuur nadien zijn. N-VA wil in ieder geval heel graag meewerken aan de opbouw van onze nieuwe fusiegemeente", zegt Maikel Parmentier nog.