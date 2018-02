Jeugd denkt na over toekomst 20 februari 2018

Jong CD&V van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem organiseert op woensdag 21 februari een Toekomstlab, waarop iedereen kan brainstormen en meedenken over de jeugdwerking in de toekomstige fusiegemeente Lievegem. Iedereen die met jeugdwerking in het algemeen bezig is, is welkom in Eurocity in Beke. Om 20 uur in de Oude Staatsbaan 10 in Beke. Info: jeroenvanacker@hotmail.com. (JSA)