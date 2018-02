Inwoners zijn bermrijdende postbodes beu GEMEENTE STUURT BPOST BRIEF EN LICHT POLITIE IN GAËTAN REGNIERS

09 februari 2018

02u27 1 Lovendegem De gemeente bindt de strijd aan met 'bermrijdende' postbodes. "Sommige postbodes rijden met de wagen zo dicht mogelijk bij de brievenbussen en vernielen zo de grasbermen", zegt schepen Vincent Laroy (Open Vld). "De gemeente stuurt hierover een brief naar Bpost, en we brengen de politie op de hoogte", klinkt het ferm.

Dat het geen wereldprobleem is, zal voor iedereen wel duidelijk zijn, maar in Lovendegem hebben ze het gehad met postbodes die op grasbermen rijden. "Heel wat inwoners doen hun beklag dat de postbodes met de wagen de grasberm of berm voor hun woning stukrijden. Via de ombudskaarten krijgen we deze klachten binnen, ook bij hoorzittingen over wegenwerken komt dit telkens terug en mensen spreken er mij ook los hiervan over aan. En eerlijk gezegd, het stoort me zelf ook geweldig", zegt schepen van Mobiliteit Vincent Laroy (Open Vld). "Sommige postbodes rijden inderdaad met de wagen zo dicht mogelijk de brievenbus, in tegengestelde richting, en droppen dan de post of krant in de brievenbus via het raam van hun postwagen. We moeten eerlijk zijn: niet elke postbode doet dit. Er zijn heel wat postbodes die wel rekening houden met de regels, maar die zijn dan wellicht de dupe omdat ze later binnenkomen na hun ronde."





Paaltje of draad

Het probleem stelt zich vooral in woonwijken zoals Varesbos en de Bloemetjeswijk omdat verhoogde grasbermen de brievenbussen van de eigenlijke straat scheiden. En toen de postbodes nog met de fiets reden, stelde dit probleem zich veel minder. "Dan onderhoud je mooi je berm, en dan wordt deze kapotgereden door de postbode. Ook als gemeente vinden we dit niet leuk", zegt Laroy. "Sommige mensen zetten dan maar een paaltje of spannen een draad, maar dit mag eigenlijk niet", aldus Laroy.





Het gemeentebestuur stuurt Bpost nu een brief en en vraagt de post om de nodige maatregelen te treffen. "We stellen ook de politie op de hoogte want de postbode mag, net zoals u en ik, niet in tegengestelde richting rijden,", zegt Laroy. "Hopelijk doet Bpost hier het nodige en verdwijnen door postbodes kapotgereden bermen uit onze gemeente."





Bij Bpost zelf valt te horen "dat postbodes zich uiteraard net zoals andere verkeersgebruikers aan de verkeersregels moeten houden."





Het is niet de eerste keer dat postbodes geviseerd worden. In Eeklo deed de zonechef van de politie in een recent verleden nog een oproep om de nummerplaten op te schrijven van postbodes die de verkeersregels niet volgen en bijvoorbeeld op het voetpad rijden of op fietspaden parkeren. De oproep kwam er na klachten, al voegde de politie er meteen aan toe dat controleren niet evident was.