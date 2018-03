Inwoners kunnen stemmen op 28 nieuwe straatnamen 15 maart 2018

02u41 0 Lovendegem Lovendegem, Waarschoot en Zomergem moeten op zoek naar 28 nieuwe straatnamen, in de aanloop van de fusie Lievegem.

De inwoners mochten voor de 28 straten nieuwe voorstellen indienen en deden dat massaal. Vanaf nu kan elke inwoner stemmen op de ingediende voorstellen. "Vlaanderen zal de nieuwe gemeente Lievegem opleggen dat geen enkele straat dezelfde naam mag hebben als een andere straat in de gemeente", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Zomergem. "Dit is om verwarring te vermijden bij post- en pakjesdiensten, maar vooral ook bij de hulpdiensten."





In Lovendegem moeten de Azaleastraat, Berkestraat, Bosstraat, Kerkstraat, Lievestraat, Nieuwstraat, Peperhoek en Populierstraat een nieuwe naam krijgen. In Waarschoot zijn dat Azaleastraat, Bos, Bremstraat, Dorp, Sparrenstraat, Sportstraat, Veldstraat, Verbindingsweg, Zandstraat en Lindestraat. In Zomergem gaat het om Bekestraat, Berkenstraat, Bosstraat, Kapellestraat, Kasteeldreef, Kerkstraat, Molenstraat, Schauwbroekstraat en Vijverstraat.





Ouder dan 12 jaar

Wie mag stemmen? Dat zijn bewoners ouder dan 12 jaar van een straat waarvan de naam wijzigt, handelaars die een zaak hebben in een straat waarvan de naam wijzigt of eigenaars van een pand in één van de straten waarvan de naam wijzigt.





Nog tot 25 maart kunnen deze mensen stemmen via www.lievegem.be. Klik door naar 'Volg de fusie op de voet' en dan 'wijziging straatnamen'. In juni wordt de nieuwe naam dan vastgelegd door de gemeenteraad. (JSA)





