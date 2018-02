In jaar tijd van 76 naar 181 sluikstorten 21 februari 2018

Het aantal sluikstorten is in een jaar tijd met 138 procent gestegen, dat blijkt volgens gemeenteraadslid Geert Neirynck (Project) uit cijfers van het schepencollege. "Het gemeentebestuur wil nu snel toetreden tot de gemeenten die statiegeld op blikjes en plastic flessen eisen, maar uit de cijfers blijkt dat het sluikstorten om meer gaat en vooral over steeds meer fracties. Het aantal sluikstorten is in 2017 opgelopen van 76 naar 181, of een stijging met 138 procent tegenover 2016", rekent Neirynck voor. "Zit er PMD tussen? Ja: 4 in 2016 en 11 in 2017. Maar opvallend: restafval gaat van 22 naar 68, groenafval van 19 naar 39, bouw- en sloopafval van 11 naar 22, houtafval van 1 naar 5, textiel van 1 naar 5 en klein gevaarlijk afval van 1 naar 7. Zelfs elektro gaat van 4 naar 10 en dat is nochtans gratis af te leveren op het containerpark. Het lijkt er op dat de straffeloosheid enkel aanzet tot meer sluikstorten. En nog belangrijker: in 5 jaar tijd is het aantal plaatsen opgelopen van 8 naar 38. Dat is bijna een vervijfvoudiging. Met enkel beloftes en statiegeld op blikjes te eisen gaan we er dus niet komen."





Burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V) erkent het probleem. "Het gaat om een achttal afgelegen plaatsen, maar de toename van sluikstorten is zorgwekkend", klinkt het. "We gaan wildcamera's aankopen om sluikstorters te proberen betrappen. De borden die we nu plaatsen hebben meer de bedoeling om mensen bewust te maken van de problematiek. We onderschrijven verder ook de vraag om statiegeld op blikjes mogelijk te maken."





