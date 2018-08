ICT kost fors minder door fusie 13 augustus 2018

De fusie van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem tot Lievegem zal op vlak van ICT jaarlijks al zeker een besparing van 43.000 euro betekenen.





"In Lievegem zullen we per dienst één computerprogramma moeten hebben", legt Zomergems burgemeester Tony Vermeire (CD&V) uit. "Nu is het zo dat op de dienst van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem andere computerprogramma's gebruikt worden. Voor vijf programma's is dit nu al bekeken. Doordat we nu voor de drie gemeenten telkens één programma kiezen, drukt dit de prijs enorm. Vanaf 2019 zouden we voor die eerste vijf programma's al 43.000 euro minder per jaar moeten betalen. Een mooie besparing die we kunnen gebruiken om de digitale dienstverlening te optimaliseren. Want om tot een modernere dienstverlening te komen, zullen we ook moeten investeren. Samenwerken loont." (JSA)