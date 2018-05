Gunther Neefs treedt op in feesttent op Eeksken 25 mei 2018

Het Eeksken, op de grens van Sleidinge en Lovendegem, viert kermis van vrijdag 25 tot en met zondag 27 mei.





Vandaag wordt traditioneel gestart met de kidsrun en de jogging. Op zaterdag is er een kindernamiddag en kan je vanaf 17.30 uur deelnemen aan de wandeling 'Over wallen en grachten'. Zaterdagavond is er in de feesttent een optreden van La Folie Jolie.





Zondag 27 mei wordt al vroeg gestart met een ontbijt van 8.30 tot 10.30 uur. Van 10 tot 18 uur kan je naar de rommelmarkt. In de namiddag is er ook een ambachtenmarkt. Er is zondagnamiddag muziek in de feesttent, aan Nico's Place en aan café Eeksken. Om 15 uur komt Gunther Neefs zingen aan de feesttent. "Als afsluiter op zondagavond serveren we coverband The Black Men met het Fanfareorkest van Sleidinge", zegt Marc Van Wiemeersch. "Vijftig muzikanten uit de regio brengen een smaakvolle avond met klank en licht, in ware Proms-stijl. Je hoort muziek van Triggerfinger, Coldplay, Robbie Williams, Lionel Richie, Michael Jackson, Paul De Leeuw en pakweg Diana Ross. Dat concert begint zondag om 20.30 uur", zegt Marc Van Wiemeersch.





Alle activiteiten heel het weekend gratis. (JSA)