Grote voetbalschermen aanvragen 07 april 2018

De gemeente Lovendegem vraagt verenigingen die grote schermen willen plaatsen tijdens het komend wereldkampioenschap voetbal, om dat te melden. "Op 14 juni gaat het WK voetbal in Rusland van start", zegt burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V). "Wie in Lovendegem wedstrijden van het WK op groot scherm wil projecteren, moet wel vooraf een evenementenformulier invullen. Om de voetbalmatch als een echt feest te beleven, kunnen horecazaken, verenigingen, bedrijven of particulieren een aanvraag indienen om één of meerdere matchen uit te zenden voor een publiek. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 mei.





Het gemeentebestuur bekijkt dan samen met politie en organisatoren welke veiligheidsmaatregelen er nodig zijn." Info: www.lovendegem.be. (JSA)