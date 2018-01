Groen Lievegem maakt eerste kandidaten bekend 29 januari 2018

Groen Lievegem presenteerde afgelopen weekend tijdens zijn nieuwjaarsreceptie de boegbeelden voor de verkiezingen van 14 oktober, de eerste in de fusiegemeente van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem. Lijstrekker wordt Peter Cousaert. Cousaert is voorzitter van Groen Waarschoot en lid van het nationaal partijbestuur, maar heeft geen gemeentelijk mandaat. Annemie De Bie, oud-schepen en gemeenteraadslid in Zomergem, neemt al voor de vierde keer deel aan de verkiezingen en duwt de lijst. Gemeenteraadslid Lut Van der Spurt uit Lovendegem, staat op plaats twee en het jongerenduo Wout Bonroy (19) en Timon Hoogenaar (27) krijgt plaatsen drie en vier . Bonroy is student politieke wetenschappen, woont in Zomergem en is leider bij Scouts Waarschoot en trainer bij Gymclub Waarschoot. Hoogenaar is psycholoog en woont in Lovendegem. Groen is de eerste partij die in Lievegem haar lijsttrekker bekendmaakt. Bij de vorige verkiezingen trokken sp.a en Groen nog samen naar de kiezer. In de drie Lievegemgemeenten heeft Groen op dit moment een gemeenteraadslid in Lovendegem en een raadslid in Zomergem. (GRG)