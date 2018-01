Groen en sp.a apart naar de kiezer 02u35 0 Lovendegem Zowel Groen als sp.a hebben in Zomergem, Waarschoot en Lovendegem beslist om in oktober apart naar de kiezer te trekken. Voor het eerst gebeurt dat voor de fusiegemeente Lievegem.

Er komt dus geen links kartel van Groen en sp.a. "We hebben beslist om met een eigen lijst naar de kiezer te gaan", zegt Peter Cousaert van Groen. "De drie groepen werken samen, onder de noemer Groen Lievegem, aan een gezamenlijke lijst, programma en campagne."





Progressieve ideeën

Sp.a in de drie gemeenten werkt aan een nieuwe gezamenlijke lijst sp.a-plus. "Nu de Groen-leden 'rood licht' gegeven hebben aan een kartel met sp.a, kiezen we voluit voor een verruimende progressieve lijst", zegt Patrick Dossche. "Mensen van buiten de partij met progressieve ideeën kunnen de lijst zeker versterken. Sp.a Lievegem zal geenszins de bruggen met Groen definitief opblazen. Ook in het nieuwe Lievegem zal nood zijn aan een project dat het sociale met het ecologische verbindt." (JSA)





