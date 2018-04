Graffiti siert pijler van Bierstalbrug 09 april 2018

De pijlers van de Bierstalbrug in de Lovaart ogen een pak aantrekkelijker door een kunstwerk in graffiti.





Kunstenaar Cee Pil heeft zich volledig mogen uitleven en maakte een werk met fietsers en paarden. Jongeren kregen ondertussen een workshop graffiti. "Het kunstwerk is een artistieke interpretatie van de sportieve en recreatieve activiteiten rond het kanaal", klinkt het. "Er was nood aan een herkenbare en originele vertrekplaats voor de vele fietstochten die daar aan het kanaal Gent-Brugge vertrekken. Zo'n eigentijdse graffitischildering is veel leuker dan een grijze brugpijler."





