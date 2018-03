Graffiti op brug 03 maart 2018

Wie Street Artist wil worden of interesse heeft in graffiti- of schilderkunst, kan op 6 april deelnemen aan een graffitiworkshop gegeven door professionele artiesten. Er is die dag een graffiti-evenement gepland onder de Bierstalbrug, de brug tussen Vinderhoute en Lovendegem over de Brugsevaart. Er zijn ook diverse andere activiteiten voorzien: fietstochten voor groot en klein georganiseerd door het Vinderhoutepeloton en een showcase mountainbike door MTBfun4kids. Vanaf 31 maart werkt kunstenaar Cee Pil al aan een grote muurschildering op de pijler van de brug. Dat kunstwerk zal op 6 april om 17 uur officieel onthuld worden. Inschrijven op www.lovendegem.be. (GRG)