Gerrit Van Brabandt (66) kandidaat-burgemeester Open Vld 18 juni 2018

02u38 0 Lovendegem Open Vld Lievegem schuift schepen Gerrit Van Brabandt (66) uit Lovendegem naar voor als lijsttrekker en dus kandidaat-burgemeester.

Open Vld laat voor het eerst in haar kaarten kijken voor de fusieverkiezingen van Zomergem, Lovendegem en Waarschoot. Viviane Verbiest uit de OCMW-raad van Waarschoot krijgt de tweede plaats. Oud-schepen Guy De Neve uit Zomergem staat op drie. Wendy Verspeelt uit Zomergem krijgt plaats vier. Zij was in het verleden actief als voorzitter van de vzw Gemeentelijke Sportcentra Zomergem. Op vijf staat met de 22-jarige Rein De Vries een nieuw gezicht. Hij is student communicatiewetenschappen aan de Gentse universiteit en voorzitter van Open Vld Waarschoot.





Jeugdig enthousiasme

De plaatsen zes en zeven zijn voor twee huidige schepenen. Op zes staat Vincent Laroy uit Lovendegem. Schepen Nik Braeckman uit Waarschoot, nochtans geen grote minnaar van de fusie, staat op plaats zeven. Ook de twee lijstduwers komen uit Waarschoot. Daar staan Ann Boterdaele op plaats 28 en huidig schepen Freddy Haegeman helemaal onderaan op 29. Dat Waarschoots schepen Jochen De Smet zou stoppen, schreven we eerder al. "We zijn erin geslaagd een boeiende mix van ervaring en jeugdig enthousiasme bij mekaar te krijgen", zegt Van Brabandt. "Binnenkort worden nog nieuwe kandidaten bekend gemaakt." (JSA)