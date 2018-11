Gemeentelijke basisschool houdt traditie van Sint-Maarten in ere Joeri Seymortier

10 november 2018

11u00 0 Lovendegem Fusie of geen fusie: bij de gemeentelijke basisschool op het Eeksken in Lovendegem blijven ze Sint-Maarten vieren.

In Zomergem, Waarschoot en Lovendegem komen zowel Sint-Maarten als Sinterklaas langs. Vooral in Lovendegem leeft de traditie van Sint-Maarten nog het meest. En ook al komt de fusie van Lievegem er aan: daar verandert voorlopig niets in. “Op de gemeentelijke basisschool Lovendegem, afdeling Eeksken vieren we nog Sint-Maarten. Zo houden we de jarenlange traditie in ere”, zegt directeur Lode Wytynck. “De kinderen, ouders en de leerkrachten keken vol spanning uit naar deze dag. Sint-Maarten en de zwarte pieten kwamen met de koets naar school. Op het Eeksken waren er ook dit jaar geen stoute kinderen. Sint-Maarten bracht leuke geschenken en veel lekkers mee. Sint-Maarten kreeg bij zijn vertrek ook een stapel tekeningen mee.”