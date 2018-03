Geheimzinnig spandoek kondigt De Kreuners op Rijvers Festival aan 27 maart 2018

03u34 0 Lovendegem Geheimzinnige spandoeken met de tekst 'Ik wil je' op blijken een stunt te zijn van Rijvers Festival Zomergem om de komst van De Kreuners aan te kondigen.

Eén van de spandoeken hangt aan de Bierstalbrug, op de weg tussen Zomergem en Lovendegem, langs het kanaal. Heel wat mensen dachten dat het om een ludiek huwelijksaanzoek ging, maar het blijft een stunt van Rijvers Festival te zijn. "Een ludieke manier om onze nieuwste klepper De Kreuners aan te kondigen", zegt Frederik Verhasselt. "Na Gers Pardoel, Lil' Kleine en Niels Destadsbader hebben we een nieuwe extra topnaam. De Kreuners zullen op zondagavond 12 augustus optreden. De komende weken gaan we nog meer toppers bekendmaken."





Allergrootste hits

Walter Grootaers ziet zijn komst naar het Meetjesland alvast zitten. "We vinden het fijn dat we tijdens onze tour ook in Zomergem op het podium staan", zegt de Kreuners-legende. "We doen deze zomer verschillende festivals aan. We stonden trouwens decennia geleden ook al eens in Zomergem op het podium. Tijdens de 'En Opnieuw'-tour spelen we onze allergrootste hits. Het dak gaat eraf tijdens Rijvers Festival. Dat is een belofte die we nu al maken."





Tickets voor het hele weekend zijn nu al te koop via www.rijversfestival.be. Ze kosten 45 euro voor volwassenen, 30 euro voor kinderen onder 12 jaar en gratis voor kinderen onder de 90 centimeter.





Dagtickets voor het festival worden pas vanaf 7 april verkocht. (JSA)