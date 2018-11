Geert Neirynck last politieke pauze in Joeri Seymortier

10 november 2018

12u00 0 Lovendegem Geert Neirynck uit Lovendegem stopt met politiek. Minstens voor een jaar, maar misschien ook voorgoed.

Neirynck zit vandaag in de oppositie in Lovendegem. Bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Lievegem was zijn Project de enige lokale partij. Maar door te weinig wortels in Zomergem en Waarschoot, raakte Neirynck niet verkozen. Hij haalde 5,3 procent van de stemmen, net te weinig voor een zetel in de gemeenteraad van Lievegem.

“Ik geloof nog steeds dat Project een rol kan spelen in de lokale politiek, maar dat zal voorlopig zonder mij zijn”, zegt Geert Neirynck. “Project raakte nipt niet verkozen, en ik zal vanaf januari dus geen gemeenteraadslid meer zijn. Ik heb dan ook besloten om een stap terug te zetten. Ik heb er een politiek engagement van bijna 27 jaar op zitten. Van de studentenbeweging en de Vlaamse Beweging over het Vlaams Blok, Vlaams Belang, Project L&V en uiteindelijk met Project. Nu is het tijd voor andere zaken, want de tank is leeg. Politiek is voor mij een passie, maar niet ten koste van alles. Op 31 december sluit ik mijn blog af. Voor minstens één jaar ga ik er volledig tussenuit”, zegt Neirynck nog.