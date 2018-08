Geen vuurwerk, wel lichtshow 09 augustus 2018

Het geplande vuurwerk op de kermis van Lovendegem wordt op maandag 13 augustus vervangen door een lichtshow. Ook al heeft het intussen wat geregend, de ondergrond blijft te droog en daardoor is vuurwerk afsteken te gevaarlijk. "We laten de feestvierders niet in de kou. Er komt op maandagavond om 22 uur wel een laser- en lichtshow op het feestterrein in de Kerkstraat", zegt burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V). (JSA)