Fusiegemeenten bundelen vakantieaanbod 23 mei 2018

Zomergem, Waarschoot en Lovendegem gaan pas vanaf 1 januari volgend jaar samen door het leven als de nieuwe fusiegemeente Lievegem, maar voor de komende zomervakantie worden de krachten toch al gebundeld. "De drie gemeenten hebben een mooi aanbod van jeugdwerk, opvang en sportkampen in de grote vakantie", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Zomergem. "Het aanbod van de drie gemeenten die volgend jaar Lievegem worden, worden nu al voor het eerst gebundeld in één brochure."





De brochure is beschikbaar in alle openbare gebouwen en ook online te vinden op de gemeentelijke websites van de drie gemeenten. (JSA)