Fusiegemeente wil inzetten op toerisme 02 augustus 2018

De nieuwe fusiegemeente Lievegem wil volop inzetten op het toerisme. De huidige VVV De Lieve zal volgend jaar omgevormd worden tot een toeristische raad voor de fusiegemeente van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem.

Er werden al enkele avonden georganiseerd om een toeristisch draaiboek voor Lievegem voor te bereiden. "Wat opvalt, is de sterke vraag naar een toeristisch ambtenaar die instaat voor een infopunt en promotie voor Lievegem", zegt Erik Hennes.





Kajakvaart

"De deelnemers zien ook mogelijkheden met het erfgoed door het openstellen van kerken en kastelen voor musea of expo's. Ook beleveniswandelingen kunnen het aanwezige erfgoed in de kijker zetten. Op vlak van fietsen en wandelen werd sterk de nadruk gelegd op bijkomende wandelpaden door velden en bossen en het gebruik maken van trage wegen. Bijkomende fiets- en wandelroutes zijn ook welkom. Ook watertoerisme speelt mee. Zo wil men de vroegere Lievefeesten nieuw leven inblazen. Ook ideeën als een multifunctionele aanlegsteiger, kajakvaart en een waterpark zitten in de voorstellen. Tenslotte willen we ook nieuwe logies stimuleren in de gemeenten." (JSA)