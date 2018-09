Fusiegemeente krijgt Frisbee Team Joeri Seymortier

03 september 2018

15u30 0

Lievegem, de nieuwe fusiegemeente van Zomergem, Lovendegem en Waarschoot, krijgt een nieuwe sportclub. LIFT staat voor Lievegem Frisbee Team. De club traint op de terreinen aan het Tempelhof, in de Bloemetjeswijk in Lovendegem. Op donderdag 6 september wordt gestart met een eerste training. Meer info op www.lift-it-up.org of naar lukas@lift-it-up.org.