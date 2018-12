Fusiegemeente heeft eigen bier: Lievegems Trio Joeri Seymortier

05 december 2018

13u51 0 Lovendegem De nieuwe fusiegemeente Lievegem heeft een eerste eigen bier. Lievegems Trio wordt een bier van 6,3 graden.

Matthias Scheir uit Waarschoot, Steven De Clercq uit Lovendegem en Koen Van Loo uit Zomergem zijn alle drie hobbybrouwers en verenigingen zich nu in De Believers. Een naam die verwijst naar de naam Lievegem en ook naar de gedachte dat samenwerken loont. “Bij ons eerste fusiebier ‘Lievegems Trio’ draait alles rond het getal drie”, zeggen de drie hobbybrouwers. “We mengen drie granen, drie hoppen, drie kruiden en drie gisten in de brouwketel. Er werd gekozen voor een combinatie van gerst, spelt, en roggemout. Bij de kruiden werd het kamille, hibiscus en heidekruid. Kom Lievegems Trio proeven op de verschillende kerstmarkten in Lievegem, of spring gewoon eens binnen bij de lokale drankenhandelaars.”

Info: www.debelievers.be.