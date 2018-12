Fusie krijgt steeds meer vorm: Lievegem laat jubilarissen kiezen uit drie formules Joeri Seymortier

11 december 2018

08u42 0 Lovendegem Koppels uit Lievegem die pakweg vijftig of zestig jaar getrouwd zijn, kunnen vanaf januari kiezen uit drie formules voor de huldiging.

Zowel in Lovendegem, Waarschoot als Zomergem zullen alle jubilarissen twee keer per jaar gezamenlijk ontvangen worden in de raadzaal van het desbetreffende gemeentehuis. Dan wordt voor alle jubilarissen van de voorbije zes maanden een gezamenlijke ontvangst gehouden. Ook de dichtste familie van de jubilarissen wordt dan mee uitgenodigd.

Maar de jubilarissen kunnen ook kiezen uit twee andere formules. “Naast de gezamenlijke ontvangst die we twee keer per jaar in elk van de gemeentehuizen gaan organiseren, zijn er ook twee andere mogelijkheden”, zegt toekomstig burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Jubilarissen kunnen ook kiezen voor een bezoek van een delegatie van het schepencollege, thuis of in een feestzaal. Dat kan elke dag van maandag tot en met vrijdag, tussen 11 en 12 uur. Een derde mogelijkheid is dat de jubilarissen helemaal geen ontvangst willen. Dan mogen ze hun geschenk gewoon afhalen op het gemeentehuis.”