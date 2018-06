Fietsstraat Molendreef wordt korter 25 juni 2018

Het stukje 'fietsstraat' in de Molendreef blijft behouden, maar wordt een stuk korter gemaakt. Er staat een proefopstelling in de Molendreef, in de buurt van de scholen. Dat wordt positief geëvalueerd, maar er komen wel aanpassingen. "De fietsstraat blijft, maar wordt ongeveer honderd meter korter gemaakt", zegt schepen van Mobiliteit Vincent Laroy (Open Vld). "Er komen ook fietssuggestiestroken in een deel van de straat. Aan de school komt er een octopusmarkering die zowel de school aanduidt als de zone 30. We bekijken ook waar we de signalisatie nog kunnen verbeteren." (JSA)