Fietsen langs oorlogsmonumenten 18 augustus 2018

02u46 0

Vandaag herdenkt Lievegem de honderdste verjaardag van de bevrijding met een fietstocht langs monumenten in Waarschoot, Lovendegem en Zomergem. De fietstocht door de nieuwe fusiegemeente Lievegem is 38 kilometer. In Waarschoot start je vandaag om 13 uur op het dorp, in Zomergem om 12 uur aan de begraafplaats en in Lovendegem om 14.30 uur aan de kerk van Vinderhoute.





Vandaag vinden er ook Bevrijdingsfeesten plaats in Zomergem, waar een historische colonne zijn doortocht maakt. Alle tochten komen normaal net in Zomergem aan, als ook de colonne te zien is.





Deelnemen is gratis en op eigen initiatief. De route is zo opgesteld dat iedere fietser kan starten op het dorp van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Zo kan iedereen inpikken waar ze willen, ook na 18 augustus. Je krijgt ook een leuke brochure mee die niet alleen de fietstocht bevat, maar ook verhalen en zelfs recepten uit de Eerste Wereldoorlog. Info: www.waarschoot.be/fietsen. (JSA)