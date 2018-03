Extra paaltjes in Drongensesteenweg 15 maart 2018

Er komen extra afbakeningspaaltjes tussen het fietspad en de rijweg langs de Drongensesteenweg in Vinderhoute bij Lovendegem.





Nu staan er al paaltjes tussen de Schouwbroekstraat en de grens met Gent. Ook in het deel tussen de Schouwbroekstraat en de rotonde komen nu veertig extra paaltjes, over een strook van zowat 300 meter. "De Drongensesteenweg is een drukke weg", zegt schepen Vincent Laroy (Open Vld). "Vooral tijdens de spitsuren, want dan halen we meer dan 600 voertuigbewegingen, waarvan 120 trucks. Wellicht is een groot deel verkeer dat de R4 mijdt door de slechte aansluiting van de N9 met de R4. We dringen er al jaren op aan bij AWV om dit kruispunt aan te pakken." (JSA)