Eén parochie voor fusiegemeente 21 augustus 2018

Na de fusie van de gemeenten Zomergem, Lovendegem en Waarschoot tot het nieuwe Lievegem, zullen ook de drie parochies op termijn één parochie worden.





Dat werd duidelijk op de viering van pastoor Daniël Mollet uit Lovendegem, die gevierd werd omdat hij ondertussen 25 jaar priester is in Lovendegem. "Tijdens de viering ging het ook over de nieuwe parochie", zegt Zomergems burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "Beke, Lovendegem, Oostwinkel, Ronsele, Vinderhoute, Waarschoot en Zomergem zullen stap voor stap één nieuwe parochie worden. Zo zal er op termijn nog één parochie zijn in Lievegem." (JSA)