Drie wagens op aardgas 17 augustus 2018

02u25 0

Lovendegem heeft drie nieuwe wagens op CNG of samengedrukt aardgas gekocht. "Het wagenpark onze gemeente is redelijk verouderd", geeft schepen Vincent Laroy (Open Vld) toe. "Onze tien voertuigen zijn gemiddeld 12 jaar oud. We hebben nu een aantal oude, versleten voertuigen of voertuigen met hoge onderhoudskosten vervangen. Als gemeente kozen we voor milieuvriendelijke voertuigen."





De gemeente kocht twee Iveco bestelwagens, waarvan één met laadklep, en ook nog een kleine lichte bestelwagen Fiat Doblo Cargo. Kostprijs: 108.301 euro. (JSA)