Dorsweg krijgt nieuw asfalt 04 mei 2018

Een groot deel van de Dorsweg in Vinderhoute krijgt binnenkort een nieuwe laag asfalt. De weg is er in slechte staat en daar wil het gemeentebestuur van Lovendegem iets aan doen. "Er wordt een nieuwe toplaag op de weg gelegd", zegt schepen Vincent Laroy (Open Vld). "Op maandag 7 mei is er een inspraakvergadering met de inwoners van dit deel van de Dorsweg over de toekomstige inrichting van de parkeerplaatsen. De raming van de werken is 35.000 euro." (JSA)