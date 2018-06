Dorpsschooltje mag beginnen bouwen van vrederechter 21 juni 2018

02u52 0 Lovendegem De vrederechter heeft het dorpsschooltje van Vinderhoute gelijk gegeven in de strijd met de buurman om een nieuwe school te kunnen bouwen. Er is eindelijk weer hoop.

In april hielden de kinderen en de ouderraad van de gemeentelijke basisschool in de Vredesdreef van Vinderhoute nog een protestactie, omdat ze de bouwvergunning voor hun nieuwe school al duizend dagen op zak hadden, maar door de procedureslag van de buurman maar niet aan de bouwwerken kunnen beginnen.





"De vrederechter heeft nu uitspraak gedaan en geeft de school over de hele lijn gelijk", zegt een opgeluchte directeur Lode Wytynck. "We zitten al sinds 2015 in een juridische strijd en dat is vooral jammer voor de kinderen die dringend een nieuwe school nodig hebben. De buurman protesteert, onder andere over de perceelgrens die hij betwist. De rechter geeft ons nu gelijk, dus we kunnen onze plannen nu eindelijk uitvoeren. Het dossier wordt zo snel mogelijk opgestart, zodat de aanbesteding kan gebeuren. Tijdens de bouwwerken zullen we les geven in tijdelijke containers, maar dat zal twee jaar op een andere locatie gebeuren."





Toch kan de buurman nog in beroep gaan of nieuwe procedures opstarten, om de school nog maar eens stokken in de wielen te steken. "Dat kan inderdaad, maar we hopen vooral dat dit niet zal gebeuren", zegt de directeur. "Volgende week vrijdag sluiten we het schooljaar dan ook af met een 'picknick van de hoop'. Omdat we hopen dat al het leed nu geleden is", zegt de directeur nog. (JSA)