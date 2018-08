Dicht na zware brand bij de buren OPSLAGPLAATS VERNIELD, ROOK- EN WATERSCHADE BIJ AD DELHAIZE JURGEN EECKHOUT

02u24 0 Lovendegem De AD Delhaize in Lovendegem is nog zeker tot en met vandaag dicht na een zware brand in een opslagplaats bij de buren. Die ging volledig in vlammen op. De supermarkt liep heel wat rook - en waterschade op.

Rond 4 uur stond de omgeving van de Bredestraat Kouter in rep en roer. Er was een zware brand uitgebroken in de loods van Stefaan Deweirdt (53), die acht jaar geleden een punt moest zetten achter het gelijknamige familiebedrijf gespecialiseerd in varkensvlees. "We werden uit ons bed gebeld", vertelt Stefaan, die vlak voor de loods woont. "We moesten zo snel mogelijk ons huis verlaten. Daar zaten mijn moeder en ik dan in het bushokje, rillend van de kou met enkel een nachthemd of pyjama aan."





Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het dak van de loods. Omdat de opslagplaats volgestouwd was met een bestelwagen, werkmateriaal, hout, isolatiemateriaal en andere spullen van Stefaan en zijn vrienden, woedde de brand zeer hevig. De loods brandde uit en het dak stortte in. De brandweer kon net op tijd verhinderen dat de vlammen oversloegen op de aanpalende AD Delhaize. "Toch moet een stukje van ons dak door de hitte gesmolten zijn", zegt Kristien De Roo van AD Delhaize. "Er is dus heel wat water - en rookschade in de winkel." Hierdoor bleef de winkel gisteren - en zondag is een topdag - dicht. Ook vandaag kunnen de 43 werknemers niet aan de slag. "We hebben heel veel producten moeten weggooien. In de winkel hangt een rookgeur. Daarom loop ik hier ook rond met een mondmasker. We hebben al meteen speciale reinigingsfirma's gecontacteerd zodat we hopelijk dinsdag weer kunnen opengaan."





Stefaan en zijn moeder mochten in de loop van de dag naar huis terugkeren. Niet alleen door de uitgebrande opslagplaats zaten zij in zak en as, ze waren ook even ongerust over hun hond Florke. "Toen we bij mijn zus wilden bekomen, is hij uit de auto gesprongen en weggelopen. Hij heeft een chip achter zijn oor zitten en is de braafste en liefste hond ter wereld." 's Namiddags werd het trouwe dier in de buurt teruggevonden.





Oorzaak

Over de oorzaak van de brand bestaat momenteel nog heel wat onduidelijkheid. Stefaan Deweirdt vermoedt dat een kortsluiting aan de basis ligt, maar door de grote schade kon de brandweer dat nog niet bevestigen. Een branddeskundige van het parket moet uitsluitsel geven. De pompiers moesten zo goed als de hele dag nablussen en de omgeving in de gaten houden omdat het materiaal onder het ingestorte dak bleef smeulen. De Nieuwstraat bleef in beide richtingen afgespannen met politielinten.