Delhaize nog hele week toe na brand 21 augustus 2018

De AD Delhaize die afgelopen zondag moest sluiten na een brand bij de buren, zal zeker nog tot volgende week gesloten blijven.De brand ontstond in de loods naast de supermarkt. De brandweer kon verhinderen dat de vlammen oversloegen naar de winkel, maar toch liep die water- en rookschade op. "Alles in de winkel moet eruit en gepoetst worden. Het kost ons al minstens vier dagen om alles te poetsen en alle koopwaren opnieuw aan te kopen en in de rekken te plaatsen", zegt uitbaatster Kristien De Roo. Wanneer de winkel weer open kan, is nog niet duidelijk. "We hebben er nog geen zicht op. Het zal zeker deze week niet meer zijn. Hopelijk kunnen we het eerste weekend van september weer open gaan." (WSG)