Davy Wijnant houdt het eind september bij Experza-Footlogix voor bekeken 02 augustus 2018

02u26 0

Wielrennen

Davy Wijnant neemt na vijf seizoenen afscheid van Experza-Footlogix, de opvolger van Sport Vlaanderen-Guill d'Or. De Ninovieter probeert andere paden te bewandelen. Of teammanager Christel Herremans op zoek gaat naar een nieuwe sportdirecteur is niet echt duidelijk.





"Na vijf jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging", verduidelijkt Davy Wijnant, die tot 21 september onder contract ligt. "Deze job heb ik met heel veel plezier gedaan. Het is mooi geweest. Eigenlijk was het niet de bedoeling dat ik er nu al mee naar buiten kwam, maar op de sociale media staan reeds allerlei zaken te lezen. Ik hoop dat ik de rest van het seizoen op een leuke manier kan afwerken. Ik hoop ook dat ik in dit wereldje kan blijven. Dit doe ik nog altijd met veel passie. Laat ons hopen dat ik iets vind, maar het aantal plaatsjes voor sportdirecteurs is in het vrouwenwielrennen beperkt."





Uiteraard is Christel Herremans op de hoogte van het afscheid van haar sportdirecteur. De teammanager uit Lovendegem zit volgende maand met haar hoofdsponsors Experza en Footlogix rond de tafel. Om overleg te plegen hoe zij de toekomst zien. "Er zijn al geruchten dat de ploeg stopt, maar dat klopt niet", benadrukt Herremans. "Experza wil zich in het veldrijden profileren, Footlogix is geïnteresseerd in zowel de weg als het veld. Ik ben nog op zoek naar enkele extra kleine sponsors. Want een ploeg runnen wordt altijd maar duurder. Half september maken we een balans op van het seizoen, eind september hakken we enkele knopen door. Op basis van wat mijn twee hoofdsponsors willen."





Zaterdag kruipt Davy Wijnant weer achter het stuur van de volgwagen van Experza-Footlogix. Met Nathalie Bex, Jessy Druyts, Lotte Rotman, de Poolse Agnieszka Skalniak en de Deense Trine Holmsgaard werkt hij de Erondegemse Pijl, de voorlaatste manche van de Lotto Cycling Cup, af. Drie andere rensters van het team staan zondag in Glasgow aan de start van het EK op de weg: de Zweedse Sara Mustonen, de Oostenrijkse Sarah Rijkes en de Française Séverine Eraud. Vorige maand waren Axelle Dubau-Prévot, Nathalie Bex en Agnieska Skalniak aan de slag op het EK voor beloften in Tsjechië. (FHN)