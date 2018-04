Circus Bavaria 06 april 2018

Circus Bavaria slaat van woensdag 11 tot en met zondag 15 april de tenten op achter de Speelboom in de Kerkstraat in Lovendegem. Er is elke dag een voorstelling om 15 uur. Op zaterdag is er ook een voorstelling om 18 uur, en op zondag om 11 uur. Circus Bavaria brengt een nieuwe show met paardendressuur, lama's, Pipi Langkous, een clown en acrobaten. De show duurt twee keer driekwartier, en is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen. Kaarten vanaf 10 euro. Info: www.circusbavaria.be. (JSA)