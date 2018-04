Chauffeurs blijven zones 30 negeren VERSCHILLEN IN RESULTATEN NA DRIE MAANDEN FLITSEN AAN SCHOLEN WOUTER SPILLEBEEN

23 april 2018

04u31 1 Lovendegem Uit de resultaten van de eerste maanden flitsen aan schoolpoorten in de LOWAZONE blijkt dat de zones 30 voor de ene school heel wat beter gerespecteerd worden dan bij de andere. Bij een actie aan De Bron in Lovendegem reden bijvoorbeeld meer dan 12 procent van de chauffeurs te snel.

In december kondigde de politiezone LOWAZONE aan dat ze vanaf januari bijzondere aandacht zouden hebben voor chauffeurs die de zones 30 aan schoolpoorten niet naleven. De afgelopen maanden stond de flitser al acht keer opgesteld in de buurt van schoolpoorten en daarbij liepen in totaal 83 chauffeurs tegen de lamp, ondanks de aankondigingen en waarschuwingen.





De resultaten verschillen enorm van school tot school. Aan de Gemeenteschool in Nevele reden op 12 maart maar 1,9 procent van de 206 chauffeurs te snel in de Cyriel Buyssestraat, terwijl aan basisschool De Zandloper in Zomergem 14 procent van de bestuurders geflitst werd op 16 januari. Opvallend is ook dat twee afzonderlijke flitsacties aan basisschool De Bron in de Kasteeldreef in Lovendegem zeer verschillende resultaten opleverden. Op 18 januari reed 1,4 procent er te snel en op 9 maart was dat maar liefst 12,2 procent.





Lichtborden

"We zijn ook op de hoogte gebracht van de hoge resultaten in maart", vertelt directeur Erwin Meire. "Het is een kaarsrechte straat, dus dat nodigt wel uit tot harder rijden. Ik rijd er zelf ook elke dag door en moet me bewust aan de zone 30 houden. We moeten chauffeurs vooral wijzen op hun snelheid, want een verbetering kan enkel van hen komen. Lichtborden die je snelheid tonen, kunnen daarbij helpen."





De Bron heeft ook een schoolgebouw in de Molendreef, die nu bij wijze van test tijdelijk een fietsstraat is geworden. "Ik pleit ervoor dat dit ook in de Kasteeldreef ingevoerd wordt", zegt Meire. "Jammer genoeg wordt ook dat niet genoeg nageleefd. We hebben ook een enquête gedaan onder de ouders en ze zijn voor de invoering van een fietsstraat. Sommigen willen de straat op de drukste momenten zelfs volledig afsluiten, maar dat kan niet."





Positieve evolutie

De resultaten van de enquête zijn overgemaakt aan het gemeentebestuur. "We zijn die nog aan het bekijken", weet schepen van Verkeer Vincent Laroy (Open VLD). "Het is waar dat de zones 30 en de fietsstraten niet worden gerespecteerd. We kunnen jammer genoeg niet aan elke school gaan staan. Maar Laroy ziet ook een positieve evolutie in het gedrag van chauffeurs. "Er zijn meer en meer zones 30 en chauffeurs beginnen eraan te wennen dat ze daar traag moeten rijden."





De flitsacties liepen niet elke dag van een leien dakje. Bij twee controleacties aan De Notelaar in Waarschoot viel de verbinding tussen het flitstoestel en de laptop weg. Voor de actie op 18 januari heeft dat ertoe geleid dat er minder lang geflitst kon worden. Voor de actie van 9 maart zijn er zelfs geen resultaten.