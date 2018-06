CD&V geeft zeven nieuwkomers kans op verkiezingslijst 22 juni 2018

02u46 0

CD&V pakt uit met zeven nieuwe kandidaten voor de fusieverkiezingen van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem.





CD&V heeft al 21 bekende koppen voorgesteld, die vandaag al aan politiek doen. Omdat vernieuwing ook belangrijk is, worden ook zeven nieuwe kandidaten op de lijst gezet. Er staat nu nog één plaats open, die sowieso moet ingevuld worden door een vrouw.





Meest opvallende nieuwe naam is die van Matthias De Block (33) uit Waarschoot. Hij is de zoon van ereburgemeester De Block en van ex-schepen Nicole De Vos. Matthias is actief als brandweerman in Waarschoot en werkt als opvoeder. Hij krijgt plaats 24 op de lijst.





Eveline Matthys (37) uit Lovendegem staat op plaats 10. Ze is landbouwster en werkt ook als industrieel ingenieur landbouw in een bedrijf. De jongste kandidate Manon Carels (21) uit Lovendegem krijgt plaats 13. Zij studeert sociaal werk.





Marc Dhoore (38) krijgt plaats 18 en baat een verzekeringskantoor uit in Waarschoot. Katrien De Bosschere (44) staat op plaats 19 en is actief in de Werkgroep Vinderhoute en het oudercomité van de Vinderhoutse school. Ilse Lambrecht (56) staat op plaats 20 en is de weduwe van Chris Vereecke, die ooit nog in het OCMW zat.





Bram De paepe (35) krijgt plaats 22 en zet zich in voor Vinderhoute via het kermiscomité. Hij is ook voorzitter van CD&V Lovendegem-Vinderhoute en was in Lovendegem ook jarenlang voorzitter van de jeugdraad. (JSA)