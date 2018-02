Briljant voor Julien en Zoë 02 februari 2018

02u34 0

Julien Dhaenens (°1926) en Zoë Hoste (°1929) vierden hun briljanten huwelijksverjaardag, goed voor 65 jaar huwelijk. Julien is afkomstig van Meigem, Zoë werd geboren in Lovendegem. Beroepshalve was Julien aan de slag bij een firma van centrale verwarmingen om nadien als onderhoudsman te werken in het academisch ziekenhuis in Gent. Zoë had twintig jaar lang een winkel met voedingswaren in de Lostraat. Het koppel was actief in het comité van de wijkkermis en Julien was ook vrijwilliger bij de burgerbescherming. Het koppel heeft een dochter, een schoonzoon, twee kleinkinderen en ook twee achterkleinkinderen.





(GRG)