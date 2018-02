Brandweervrijwilligers misnoegd na uitspraken gemeenteraadslid 03 februari 2018

De brandweervrijwilligers van de hulpverleningszone Meetjesland zijn bijzonder misnoegd over de uitspraak van gemeenteraadslid Geert Neirynck in het welles-niettesspelletje over de brandweer en nieuwe fusiegemeente Lievegem. Die verklaarde dat 'de Meetjeslandse brandweer, ondanks, het goede werk van de vele vrijwilligers, minder professioneel is dan de brandweer van Gent.' Dat brandweervrijwilligers minder professioneel zouden zijn dan hun beroepscollega's in Gent is volgens de regionale verantwoordelijke van de VVB een grote kwakkel. "De opleidingen voor brandweerman, hetzij als vrijwilliger of als beroeps, zijn door de wetgever nationaal vastgelegd en verschillen niet volgens statuut", zegt zonecoördinator Eddy Van de Vivere. "Ook zijn de fysieke vereisten voor beroeps en vrijwilligers dezelfde. De meeste hulpverleningszones in Vlaanderen werken met vrijwilligers. Als we de uitspraak van het gemeenteraadslid zouden doortrekken, betekent dat de meeste zones niet professioneel zijn. De Hulpverleningszone Meetjesland telt 265 gedreven brandweervrijwilligers die professioneel met hun opdracht binnen de brandweer bezig zijn." (JEW)