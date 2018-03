Brandweer Lievegem kiest voor Gent JOERI SEYMORTIER;JURGEN EECKHOUT

17 maart 2018

02u35 0 Lovendegem De brandweer van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem gaat vanaf volgend jaar bij de Gentse brandweer, en kiest dus voor zone Centrum en niet voor de zone Meetjesland.

De gemeenteraden van de drie gemeenten moeten het voorstel volgende week nog definitief goedkeuren, maar de schepencolleges van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem hebben een akkoord bereikt om voor de Gentse brandweer te kiezen. "Lovendegem zit vandaag al bij zone Centrum, Waarschoot en Zomergem bij zone Meetjesland", legt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Zomergem uit. "Als we één gemeente Lievegem worden, dan kunnen we niet bij twee brandweerzones zitten. Lovendegem was sowieso al voorstander om bij de zone Centrum te blijven. Ook in de post Waarschoot was een grote meerderheid gewonnen voor een overstap naar Centrum. Enkel in de post Zomergem wilde men liever bij de zone Meetjesland blijven. We hebben de knoop doorgehakt en gaan de drie gemeenteraden voorstellen om voor de zone Centrum, en dus de Gentse brandweer, te kiezen."





De 66 vrijwilligers van de post Zomergem en Waarschoot krijgen wel garanties. Zo komt er een traject rond vrijwilligerscultuur, zodat de samensmelting van de vrijwilligers met de beroepsbrandweermannen van de zone Centrum vlot kan verlopen. "In de praktijk zal niet zo heel veel veranderen", meent burgemeester Vermeire. "De posten Zomergem en Waarschoot blijven bestaan. Bij brand zal het korps uitgestuurd worden, dat snelst ter plaatse kan zijn. Dat zullen nog altijd onze eigen vrijwilligers zijn. Een tweede backup-ploeg zal nu sneller al eens uit Gent komen. Wij hebben het volste respect in onze eigen vrijwilligers en willen hen ook in dit nieuwe verhaal een hoofdrol laten spelen."





Blijvende ambitie

Na Nevele ziet de zone Centrum nu ook Zomergem en Waarschoot vertrekken. Toch kiest de brandweerzone Meetjesland er nog altijd voor om zelfstandig te blijven werken, en komt er (voorlopig) geen grote fusie met de brandweerzone van Gent. "Als de keuze van Nevele en Lievegem om onze zone te verlaten definitief wordt goedgekeurd, zal onze zone vanaf 1 januari 2019 nog bestaan uit vijf gemeenten", zegt voorzitter Filip Gijssels. "Dat zijn Aalter en Knesselare als één nieuwe fusiegemeente, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins. We zullen dan nog vier posten hebben: Aalter, Eeklo, Kaprijke en Maldegem. Er werd beslist om niet te fusioneren met zone Centrum, omdat wij geloven in de capaciteiten van ons korps en onze manschappen en vrijwilligers. We gaan ons als kleinere zone wel moeten reorganiseren. We worden een kleinere zone, maar met de blijvende ambitie om tegen de beste prijs de beste bescherming aan onze inwoners te bieden."





