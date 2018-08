Boombalfestival weer (deels) gratis 22 augustus 2018

02u24 0

Het Boombalfestival in Lovendegem gaat verder op de weg die het vorig jaar insloeg, en is weer deels gratis.





Van morgen tot 26 augustus kan je in de Boterhoek in Lovendegem terecht voor de dertiende editie van het Boombalfestival. Sinds vorig jaar met minder grote namen, maar wel deels gratis. De Boomgaard is een gratis festivalterrein met een gezellig terras, kinderanimatie, een buitenpodium met heel wat optredens en dansworkshops, een festivalmarkt en carrousels. Voor de drie indoor danstempels moet je wel betalen. Daar hoor je de betere folkmuziek met heel wat optredens.





"Dansers uit heel Europa kunnen opnieuw terecht in onze drie danstempels, waar zowel toppers als opkomend talent uit de binnen- en buitenlandse folkwereld het beste van zichzelf zullen geven", zeggen de organisatoren. "Ook het gratis festivalterrein in de Boomgaard is er dit jaar weer bij. Gezelligheid troef waar er kan genoten worden van een biertje uit glas, een lekkere hap, kinderanimatie en een intiem podium met buitendansvloer."





Het volledige programma en de ticketprijzen, vind je op www.boombalfestival.be. (JSA)