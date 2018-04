Bomen weg in Kanunnik Triestlaan 27 april 2018

Er zijn bomen gerooid in de Kanunnik Triestlaan in Lovendegem. "In bepaalde delen van de Kanunnik Triestlaan wordt het voetpad hersteld", zegt schepen Vincent Laroy (Open Vld). "Om dat te kunnen doen zijn ook een aantal bomen gerooid. Na de heraanleg van het voetpad worden in het najaar nieuwe bomen geplant. We kiezen dan voor zogenaamde Krentenboompjes, zoals elders in de straat." (JSA)