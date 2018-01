Bloemetjeswijk moet nog jaar wachten op einde werken GEMEENTE WIL NIET DAT STRATEN TEGELIJK ONBEREIKBAAR ZIJN GAËTAN REGNIERS

02u41 0 Repro GRG De bloemetjeswijk in Lovendegem, waar er zal gewerkt worden in het zuidelijk deel, meer bepaald in de Eglantier, Jasmijn-, Salvia-, Mimosa-, Begonia- en Azaleastraat. Lovendegem Dit voorjaar start de tweede en laatste fase van de heraanleg van de Bloemetjeswijk. De rioleringswerken hadden eigenlijk vorig jaar al afgerond moeten zijn, en zullen nu in 2019 klaar zijn. "Het duurt wat langer omdat het bestek is aangepast", zegt schepen Ivan Goethals (CD&V). Dit moet vermijden dat -zoals eerder wel gebeurde- alle straten tegelijkertijd onbereikbaar zijn.

Het zijn sowieso de duurste -10 à 11 miljoen euro- wegenwerken ooit in Lovendegem, maar nu lijken het ook nog eens de langste wegenwerken te zullen worden. In 2014 ging de heraanleg van de Bloemetjeswijk van start, en eigenlijk had de hele vernieuwingsoperatie voor alle straten in de driehoek tussen N9, Oostveld Kouter en Kuitenberg vorig jaar al achter de rug moeten zijn. Het eerste deel van de woonwijk was voor de zomer al klaar, maar de tweede fase moet nog starten. "Het bestek is herschreven en daar is tijd over gegaan", zegt schepen van Openbare Werken Ivan Goethals (CD&V). "We hebben nu laten vastleggen dat er maximaal drie fases tegelijkertijd kunnen opgestart worden. Dat was de vorige keer ook afgesproken, maar stond niet op papier."





Duurste

"In de praktijk betekent het dat er maximum in twee straten tegelijkertijd gewerkt zal worden. We willen niet opnieuw meemaken dat er tien straten op hetzelfde moment onbereikbaar zijn. Men zal deel per deel moeten afwerken. Sowieso zijn er voor de zuidelijke helft minder toegangswegen, dus is het noodzaak om de bereikbaarheid voor de bewoners goed te organiseren", zegt schepen van Mobiliteit Vincent Laroy (Open Vld). Of hoe men lessen trekt uit het verleden.





De werken strekken zich ditmaal uit over het zuidelijke deel van de wijk: Jasmijnstraat, Salviastraat, Mimosastraat, Begoniastraat en delen van Eglantier en de Azaleastraat. "Donderdag (gisteren) wijzen we de werken in principe toe aan een aannemer, en dan kunnen we de startdatum vastleggen. Alle voorbereidende werken zijn al uitgevoerd door de nutsmaatschappijen en wij zullen vragen om eind maart of begin april te starten", zegt Goethals. "Vanaf dan moet je met 200 werkdagen toch rekenen op een jaar van werken."





Dat betekent meteen dat er op de verkiezingsdag in oktober nog onafgewerkte wegen zullen zijn -voor weinig politici een droomscenario- al speelt dit in de eerste fusieverkiezingen wellicht minder mee.





Zone 30

Budgettair zitten de werken wel op koers. "Er is een kostprijs van 5,5 miljoen euro, waarvan 2 miljoen voor rekening van de gemeente", cijfert de schepen voor. De afwerking ligt in de lijn van de eerdere werken: straten die minder uitnodigen tot hard rijden, met groenzones aan de ene kant en een voetpad aan de overzijde. Sinds de afwerking van de eerste fase is de volledige woonwijk al zone 30 ingevoerd.